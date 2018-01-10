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    В Баку снесенная ветром крыша новостройки создала угрозу для окружающих - ФОТО - ВИДЕО

    С целью безопасности на проходящих по территории дорогах установлены полицейские посты© Report

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Баку снес крышу из листового железа с новостройки, что создало угрозу для окружающих людей.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе.

    Вчера сильный ветер снес крышу из листового железа с недостроенного, принадлежащего компании  "Кристал Абшерон" дома . Железное покрытие упало на проезжающие внизу машины, что создало большую угрозу для людей. Пострадавших нет.

    На место происшествия прибыли сотрудники Бинагадинского РУП. На улице Шовкет МАмедовой и Сулеймана Сани Ахундова установлены полицейские посты. Изменено движение автомобилей на дорогах. Проходящие мимо люди сопровождались полицейскими.

    Позже прибыли строящие здание лица. Мастера и рабочие поднялись на крышу и устранили опасность.

    Представители строительной компании старались помешать Report проводить съемки. На вопрос можно ли было предотвратить опасность они ответили, что это природное бедствие и так бывает.

    Упавшие на территорию близлежащего здания и дома торжеств железные листы были убраны с помощью местных жителей.

    По факту Бинагадинский РУП ведет расследование.   

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