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В Баку домработница украла из квартиры 24 тыс. манатов

В Баку домработница украла из квартиры 24 тыс. манатов В Баку домработница украла из квартиры, где она работала, 24 тыс. манатов.
Происшествия
21 июля 2022 г. 12:22
В Баку домработница украла из квартиры 24 тыс. манатов

В Баку домработница украла из квартиры, где она работала, 24 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

13 июля в 9-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило заявление о краже 10 тыс. манатов и 8 тыс. евро (24 тыс. манатов) из сейфа в одной из квартир на территории района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Баку Р.Джаббарова, работавшая домработницей в этой квартире.

Проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xadimə işlədiyi evdən 24 min manat pul oğurlayıb

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