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    В Баку ехавший на высокой скорости пассажирский автобус совершил ДТП

    Серьезный урон нанесен камере системы “Безопасный город”

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Баку совершил аварию пассажирский автобус.

    Как сообщает Report, происшествие зафиксировано на улице Гидаятзаде Наримановского района.

    Пассажирский автобус марки Daewoo, курсирующий по маршруту №26, столкнулся с легковым автомобилем марки Nissan. Ехавший на высокой скорости автобус вначале врезался в автомобиль, затем в дорожный знак и опору с установленной камерой автоматизированной системы управления “Безопасный город”.

    Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Серьезный урон нанесен обоим транспортным средствам, а также пешеходному знаку и камере “Безопасный город”.

    По данному факту ведется расследование.

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