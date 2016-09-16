В Баку ехавший на высокой скорости пассажирский автобус совершил ДТП

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Баку совершил аварию пассажирский автобус.

Как сообщает Report, происшествие зафиксировано на улице Гидаятзаде Наримановского района.

Пассажирский автобус марки Daewoo, курсирующий по маршруту №26, столкнулся с легковым автомобилем марки Nissan. Ехавший на высокой скорости автобус вначале врезался в автомобиль, затем в дорожный знак и опору с установленной камерой автоматизированной системы управления “Безопасный город”.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Серьезный урон нанесен обоим транспортным средствам, а также пешеходному знаку и камере “Безопасный город”.

По данному факту ведется расследование.