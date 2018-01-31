В Баку скончался пешеход, которого сбили 21 день назад

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Центральной клинической больнице зарегистрирован факт смерти.

Как передает Report, пешеход, сбитый 10 января, скончался в больнице.

Будучи в больнице Мехбалыеву Галандару Махмуд оглу 1959 г.р. ампутировали обе ноги. Несмотря на все усилия врачей он скончался в больнице.

Отметим, что легковой автомобиль сбил Г.Мехбалыева в поселке Забрат Сабунчинского района, когда тот пытался перейти дорогу.

Пострадавший был доставлен в клинический медицинский центр №3, но после того как его состояние ухудшилось, его поместили в Центральную больницу.

В Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.