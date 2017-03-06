В Баку скончался обливший бензином и поджегший себя парень

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Баку скончался молодой парень, который 4 дня назад поджег себя, облив бензином.

Как сообщает Report, 28-летний Фаттахов Захид Гаджи оглу скончался в республиканском ожоговом центре.

Отметим, что 2-го марта З. Фаттахов во время спора на семейно-бытовой почве с целью совершения самоубийства в своем доме в Маштаге облил себя бензином, а затем поджег себя.

В Сабунчинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса, устанавливаются причины самоубийства.