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    В Баку скончался обливший бензином и поджегший себя парень

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Баку скончался молодой парень, который 4 дня назад поджег себя, облив бензином.

    Как сообщает Report, 28-летний Фаттахов Захид Гаджи оглу скончался в республиканском ожоговом центре.

    Отметим, что 2-го марта З. Фаттахов во время спора на семейно-бытовой почве с целью совершения самоубийства в своем доме в Маштаге облил себя бензином, а затем поджег себя.

    В Сабунчинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса, устанавливаются причины самоубийства.

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