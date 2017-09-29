В Баку скончался мужчина, которого переехал поезд

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Мужчина, которого переехал поезд, скончался.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Сураханского района Баку.

Так, жителя поселка Ени Гюнешли Магеррама Алигусейн оглу Аббасова переехал пассажирский состав Кешля-Биладжары в тот момент, когда он пытался перебежать железнодорожные пути.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии был госпитализирован. М. Аббасов скончался в больнице.

По факту ведется расследование.