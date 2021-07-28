В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен

Начавшийся в Баку в ночь на 28 июля сильный ветер вызвал ряд осложнений.

Начавшийся в Баку в ночь на 28 июля сильный ветер вызвал ряд осложнений.

Как передает Report, на основании поступивших на "горячую линию" МЧС 112 сообщений об опасных для жизни и здоровья людей ситуациях, соответствующими аварийно-спасательными службами МЧС были приняты необходимые меры безопасности.

Один человек остался беспомощным под завалами в результате обрушения кровли частного дома по улице Надира Гулиева в поселке Бузовна Хазарского района Баку. Сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасли пострадавшего и передали его бригаде медиков.