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В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен

В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен Начавшийся в Баку в ночь на 28 июля сильный ветер вызвал ряд осложнений.
Происшествия
28 июля 2021 г. 20:36
В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен

Начавшийся в Баку в ночь на 28 июля сильный ветер вызвал ряд осложнений.

Как передает Report, на основании поступивших на "горячую линию" МЧС 112 сообщений об опасных для жизни и здоровья людей ситуациях, соответствующими аварийно-спасательными службами МЧС были приняты необходимые меры безопасности.

Один человек остался беспомощным под завалами в результате обрушения кровли частного дома по улице Надира Гулиева в поселке Бузовна Хазарского района Баку. Сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасли пострадавшего и передали его бригаде медиков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGüclü külək evin damını uçurub, dağıntılar altından bir nəfər çıxarılıb

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