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В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям - ФОТО

В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям

В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям.

Как сообщает Report, на проспекте Хатаи Наримановского района отломившаяся из-за сильного ветра ветвь дерева упала на проезжую часть дороги. 

О пострадавших не сообщается. 

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