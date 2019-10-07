В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям - ФОТО

В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям.
Как сообщает Report, на проспекте Хатаи Наримановского района отломившаяся из-за сильного ветра ветвь дерева упала на проезжую часть дороги.
О пострадавших не сообщается.
В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям.
Как сообщает Report, на проспекте Хатаи Наримановского района отломившаяся из-за сильного ветра ветвь дерева упала на проезжую часть дороги.
О пострадавших не сообщается.
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İsmayıl NəsibliАвтор новости