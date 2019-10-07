В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям - ФОТО

В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям

7 октября, 2019 15:20

https://report.az/storage/news/6f9d7aa037c4940aaa7197fb6890a49f/c101f666-d8e0-4b89-a02a-f42bfc9ea139_292.jpg В Баку сильный ветер привел к нежелательным последствиям. Как сообщает Report, на проспекте Хатаи Наримановского района отломившаяся из-за сильного ветра ветвь дерева упала на проезжую часть дороги. О пострадавших не сообщается.

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