 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку сильный ветер перевернул 3 грузовика, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Еще один инциндет произошел на автомагистрали Баку - Газах© Report

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На территории Гарадагского района Баку, в поселке Сахиль три грузовых автомобиля перевернулись в результате сильного ветра.

    Как передает Report, еще один инцидент произошел на автомагистрали Баку - Газах.

    Здесь перевернулись грузовые автомобили марки Scania и İveco, с государственными номерными знаками Турции и Грузии. Пострадавших нет.

    Кроме этого перевернулся автомобиль марки Ford Transit с государственным номерным знаком "99 – FZ– 584", который двигался в направлении Баку. В результате этого водитель машины, Ахмедов Мамед Насир оглы был доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

    Все три автомобиля были на проезжей части, в результате чего образовалась пробка. Но движение транспорта на дороге было урегулировано со стороны сотрудников дорожной полиции.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi