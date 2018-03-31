В Баку сильный ветер перевернул 3 грузовика, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На территории Гарадагского района Баку, в поселке Сахиль три грузовых автомобиля перевернулись в результате сильного ветра.

Как передает Report, еще один инцидент произошел на автомагистрали Баку - Газах.

Здесь перевернулись грузовые автомобили марки Scania и İveco, с государственными номерными знаками Турции и Грузии. Пострадавших нет.

Кроме этого перевернулся автомобиль марки Ford Transit с государственным номерным знаком "99 – FZ– 584", который двигался в направлении Баку. В результате этого водитель машины, Ахмедов Мамед Насир оглы был доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

Все три автомобиля были на проезжей части, в результате чего образовалась пробка. Но движение транспорта на дороге было урегулировано со стороны сотрудников дорожной полиции.