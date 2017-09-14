В Баку сильно избит мужчина, наехавший на отару овец - ФОТО

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошло ДТП, завершившееся избиением.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Гала.

Шафиев Эльман Бахман оглу 1973 г.р. на автомобиле марки "ВАЗ-2107" с государственным номерным знаком 90-LC-587 наехал на неожиданно вышедшую навстречу отару овец. В результате погибло 10 животных, автомобиль также получил механические повреждения.

Э. Шафиев пообещал владельцу отары оплатить стоимость погибших животных и попросил решить вопрос между собой. Однако владелец животных позвал на место происшествия нескольких знакомых. Между сторонами возник спор, во время рукопашной драки Э. Шафиев был избит.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники пост-патрульной службы. Пострадавший был госпитализирован.

По информации врачей, состояние Э. Шафиева тяжелое. У него диагностированы перелом носа и открытая черепно-мозговая травма.

Факт расследуется Хазарским районным управлением полиции.