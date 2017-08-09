В Баку шурин нанес ножевое ранение зятю и его брату

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Сабунчинском районе.

В поселке Балаханы на семейно-бытовой почве возник конфликт. В результате 34-летний Алиханов Бахрам Эльдар оглу получил ножевые ранения в различные части тела, его 40-летний брат Алиханов Сурат Эльдар оглу был ранен ножом в область сердца.

Оба раненых были госпитализированы в Клинический медцентр №3. Их состояние тяжелое.

Совершивший преступление был задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции. Он является шурином С. Алиханова.