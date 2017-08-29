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    В Баку шумного гостя соседи избили железным предметом

    Он с полученными тяжелыми травмами был доставлен в больницу© Foto: Report.az

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ На территории Хатаинского района Баку произошла массовая драка.

    Как сообщает Report, пришедший в гости к своему родственнику Ильман Фрунзе оглу Мехдиев 1960 г.р. стал причиной драки между соседями.

    Так, проживающие поблизости соседи пожаловавшись на шумного гостя, завязалась драка. В результате И. Мехдиев был избит железным предметом. Он с полученными тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

    По факту в 37-м отделении Хатаинского районного управления полиции ведется расследование.

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