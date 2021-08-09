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В Баку сгорели три автомобиля

В Баку сгорели три автомобиля В Баку во время пожара сгорели три автомобиля.
Происшествия
9 августа 2021 г. 09:25
В Баку сгорели три автомобиля

В Баку во время пожара сгорели три автомобиля.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в Бинагадинском районе загорелся находившийся в аварийном состоянии грузовик Ford, сгорели подверженные горению части автомобиля.

Огонь перекинулся на автомобиль Mercedes, у которого сгорела дверца и частично находившийся сверху автомобиля рефрижератор, а также на автомобиль Jeep, выведя из строя задний фонарь и буфер. Оставшуюся часть автомобиля удалось защитить от пожара.

Пожар был потушен прибывшими на место происшествия пожарными расчетами.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 3 avtomobil yanıb

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