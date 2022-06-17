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В Баку сгорели автомобиль и объект, есть пострадавший

В Баку сгорели автомобиль и объект, есть пострадавший В Баку сгорели автомобиль и объект, есть пострадавший.
Происшествия
17 июня 2022 г. 15:24
В Баку сгорели автомобиль и объект, есть пострадавший

В Баку сгорели автомобиль и объект, есть пострадавший.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Наримановском районе сгорели возгораемые части легкого автомобиля марки Volkswagen, а поблизости от него на 4 кв.м.сгорела облицовка из алкопана трехэтажного объекта (бездействующий) общей площадью 200 кв.м. Из-за высокой температуры опалились также двери объекта. Во время пожара один человек получил ожоги.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtomobil və obyekt yanıb, xəsarət alan var

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