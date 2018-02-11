Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Баку сгорел пассажирский автобус.

Как передает Report, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно сообщению, инцидент произошел с пассажирским автобусом № 173 с государственным регистрационным номером "10-TF-379".

Во время происшествия пассажиры немедленно покинули автобус, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за технической неисправности двигателя автобуса.

Как отмечает БТА, регулярные пассажирские перевозки по маршруту № 173 осуществляются со стороны ООО "Бакинское автотранспортное предприятие № 3". Несмотря на то, что предприятие имеет производственную базу, транспортные средства не отвечают требованиям пассажироперевозок. Ремонт автобусов на базе, а также ежедневные технические вопросы не решаются должным образом. В связи с отмеченными недостатками БТА неоднократно делало предупреждения вышеупомянутому предприятию. Халатное отношение к пассажироперевозческой деятельности также беспокоит пассажиров. В течение дня поступает много звонков с жалобами на маршрутные линии, которые эксплуатируются ООО "Бакинское автотранспортное предприятие № 3". По этой причине за последний год несколько маршрутных линий перестали использоваться этим предприятием. Несмотря на все это, предприятие не провело никаких действенных мер связанных с капитальным ремонтом автобусов.

"Еще раз отметим, что безопасность и комфорт пассажиров является одной из основных задач для Бакинского транспортного агентства. Те, кто допускают халатность в этом деле и не соблюдают требования, связанные с безопасностью пассажиров, будут отстранены от маршрутной сети", - предупредило БТА