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В Баку сегодня пройдет суд над экс-послом Эльдаром Гасановым

В Баку сегодня пройдет суд над экс-послом Эльдаром Гасановым Сегодня пройдет подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.
Происшествия
27 августа 2021 г. 09:56
В Баку сегодня пройдет суд над экс-послом Эльдаром Гасановым
Эльдар Гасанов

Сегодня пройдет подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Как сообщает Report, процесс будет проходить в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Напомним, в результате следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Гасанов Эльдар Гумбат оглу в 2010-2020 годах, будучи чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Румынии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, вместе с группой лиц по предварительному сговору присвоил и растратил денежные средства в размере 17 931 316 манатов (16 893 868 евро), выделенные на приобретение административных зданий для посольств, а также для ремонтно-строительных работ в посольствах, легализовал полученные преступным путем денежные средства в размере 11 804 661 манат (11 156 716 евро).

Помимо этого посол обвиняется в совершении мошенничества путем внесения заведомо ложной информации в официальные документы, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства с нанесением значительного ущерба в размере 327 373 манатов (180 728 евро), а также в использовании не по назначению бюджетных средств в размере 192 387 манатов (101 761 евро).

Эльдару Гасанову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем; совершенное в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (использование средств государственного бюджета не по назначению) и по статье 313 (служебный подлог).

16 августа обвинительный акт по уголовному делу был утвержден и отправлен для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Eldar Həsənovun məhkəməsi başlayır

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