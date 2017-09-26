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    В Баку сбивший школьника водитель мотоцикла сбежал, бросив пешехода раненым

    Сотрудники полиции приступили к розыску совершившего наезд водителя© Foto: Report.az

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку мотоцикл сбил школьника и скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Report, инцидент произошел, когда 13-летний Гусейнов Кянан Эльчин оглу переходил дорогу.

    Причиной наезда стала высокая скорость. Водитель, имя которого пока не установлено, бросил школьника раненым и сбежал с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу на карете скорой помощи, вызванной на место ДТП очевидцами происшествия. Врачи оценивают состояние подростка как среднетяжелое.

    Как сообщили в полиции, К. Гусейнов – ученик средней школы.

    Сотрудники Насиминского районного управления полиции приступили к розыску совершившего наезд водителя.

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