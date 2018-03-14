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    В Баку сбивший пешехода водитель сбежал с места происшествия, представившись полицейским

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошло ДТП, в ходе которого тяжело пострадал один человек.

    Сообщается, что Тофика Эмрах оглы Сарыева 1953 г. р. сбила легковушка черного цвета, когда он пытался перейти дорогу у рынка "8-й километр". Пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

    Как сообщили Report близкие пострадавшего, водитель, представившись полицейским, обещал оказать всяческую помощь. Однако чуть позже он просто скрылся с места происшествия.

    Полиция ведет поиски сбежавшего водителя. 

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