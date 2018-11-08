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    В Баку сбитый легковушкой пешеход попал под колеса грузовика

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку переходивший дорогу мужчина дважды попал под колеса автомобилей. 

    Как сообщает Report, в поселке Бузовна Хазарского района 28-летний Орхан Гулиев на автомобиле марки Mercedes сбил переходившего дорогу 50-летнего Фирдовси Зейналова. От силы удара пешехода отбросило в сторону, и тут произошла вторая трагедия - он попал под колеса следовавшего в том же направлении грузовика марки "ЗИЛ", управляемого 48-летним Эльчином Алескеровым.

    Пешеход погиб на месте происшествия. Оба водителя были задержаны.

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