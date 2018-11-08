В Баку сбитый легковушкой пешеход попал под колеса грузовика

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку переходивший дорогу мужчина дважды попал под колеса автомобилей.

Как сообщает Report, в поселке Бузовна Хазарского района 28-летний Орхан Гулиев на автомобиле марки Mercedes сбил переходившего дорогу 50-летнего Фирдовси Зейналова. От силы удара пешехода отбросило в сторону, и тут произошла вторая трагедия - он попал под колеса следовавшего в том же направлении грузовика марки "ЗИЛ", управляемого 48-летним Эльчином Алескеровым.

Пешеход погиб на месте происшествия. Оба водителя были задержаны.