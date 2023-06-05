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В Баку сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице

В Баку сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице В Баку сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице.
Происшествия
5 июня 2023 г. 09:47
В Баку сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице

В Баку сбитый автомобилем пешеход скончался в больнице.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован 20 мая в Бинагадинском районе столицы.

Управляемый Гасымовым Расимом Афган оглу (1993 г.р.) автомобиль марки Toyota Prius сбил переходящих дорогу Байрамова Намада Джейхун оглу (2002 г.р.) и Аваза Гусейнли (2001 г.р.). В результате ДТП А.Гусейнли получил тяжелые травмы, а Н.Байрамов спустя две недели скончался в больнице, в которой получал лечение.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), проводится предварительное расследование.

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