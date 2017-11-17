В Баку сбитому пешеходу оторвало руку и ногу - ФОТО

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На участке трассы Баку-Газах, пролегающем по территории Гарадагского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, в поселке Локбатан пытавшегося перейти дорогу пешехода 20-25 лет сбил автомобиль марки Lifan с государственным номерным знаком 99-MA-645.

От силы удара мужчине оторвало руку и ногу.

Инцидент произошел на дороге с разрешенной максимальной скоростью 120 км/час. Тело погибшего для установления личности и экспертизы было передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Водитель, находившийся в шоковом состоянии, не вспомнил, как произошла авария.