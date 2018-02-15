Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Баку сбитая потоком воздуха от проезжающего мимо поезда девушка получила тяжелые травмы.

Как сообщает Report, поток воздуха от проезжающего поезда Ширван-Баку отбросил в сторону проходившую рядом с железной дорогой на территории Бинагадинского района 20-летнюю Гасымову Изару Ильгар гызы.

При падении девушка получила черепно-мозговую травму и перелом тазобедренной кости и была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Данный факт расследуется сотрудниками правоохранительных органов.