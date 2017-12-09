Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сбитая автомобилем молодая девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
Как передает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы.
Автомобиль сбил Абдуллаеву Асмер Захид гызы 1995 г.р. в поселке Маштага. Пострадавшая была доставлена в больницу сотрудниками скорой помощи. По словам врачей, у А. Абдуллаевой перелом кости правого бедра и разрыв печени. Ее состояние оценивается как тяжелое.
По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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