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    В Баку сбитая автомобилем молодая девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу

    У пострадавшей перелом кости правого бедра и разрыв печени

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сбитая автомобилем молодая девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

    Как передает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы.

    Автомобиль сбил Абдуллаеву Асмер Захид гызы 1995 г.р. в поселке Маштага. Пострадавшая была доставлена в больницу сотрудниками скорой помощи. По словам врачей, у А. Абдуллаевой перелом кости правого бедра и разрыв печени. Ее состояние оценивается как тяжелое.

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие. 

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