Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку сбитая автомобилем молодая девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Как передает Report, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы.

Автомобиль сбил Абдуллаеву Асмер Захид гызы 1995 г.р. в поселке Маштага. Пострадавшая была доставлена в больницу сотрудниками скорой помощи. По словам врачей, у А. Абдуллаевой перелом кости правого бедра и разрыв печени. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется следствие.