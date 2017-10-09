© Courtesy İmage

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Баку сбежавший от полиции человек пытался покончить с собой.

Как передает Report, инцидент произошел в Сураханском районе столицы.

Так, в поселке Говсаны Магеррамов Сахават Сензур оглу 1978 г.р. нанес себе ножевое ранение в область живота в магазине, в котором работал. Потеряв много крови, он был доставлен в больницу. После операции он сообщил представителям правоохранительных органов, что сотрудники полиции преследовали его. Из-за этого он решил покончить с собой.

Как сообщили Report в Сураханском РУП, точные причины попытки самоубийства С. Магеррамова выясняются.