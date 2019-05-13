В Баку садовнику-убийце известного врача и его жены дали пожизненный срок

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Ильгара Ханджанова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева огласили приговор, согласно которому его приговорили к пожизненному заключению.

Отметим, что инцидент произошел в июле прошлого года в поселке Мардакян Хазарского района Баку. Работавший на даче садовником И.Ханджанов 1968 г.р. нанес удары ножом хозяину дачи Арзу Шушалы и его супруге Диляре Ахмедовой. От полученных ножевых ранений женщина скончалась на месте.

Хотя находившегося на пенсии известного врача А.Шушалы доставили в больницу, спасти его жизнь не удалось.