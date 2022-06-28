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В Баку с рынка украли фрукты на 2 130 манатов

В Баку с рынка украли фрукты на 2 130 манатов В 10-ое отделение полиции Гарадагского РУП поступила информация о краже 340 кг фруктов с рынка поселка Лекбатан, принадлежащих жителю Товузского района Т.Ахмедли.
Происшествия
28 июня 2022 г. 11:03
В Баку с рынка украли фрукты на 2 130 манатов

В 10-ое отделение полиции Гарадагского РУП поступила информация о краже 340 кг фруктов с рынка поселка Лекбатан, принадлежащих жителю Товузского района Т.Ахмедли.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан подозреваемый в совершении преступления житель города Ширван С.Гусейнов.

В ходе разбирательств установлено, что задержанный 11 июня на этом же рынке украл фрукты на сумму 1500 манатов, принадлежащие жителю Абшеронского района О.Мехтиеву, а в ночь на 27 июня - фрукты на 630 манатов жителя Баку Х.Забидли.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bazardan 2 130 manatlıq meyvə oğurlanıb

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