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В Баку с банковского счета украли 8 500 манатов

В Баку с банковского счета украли 8 500 манатов В Баку с банковского счета украдены 8 500 манатов.
Происшествия
1 июня 2022 г. 11:13
В Баку с банковского счета украли 8 500 манатов

В Баку с банковского счета украдены 8 500 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В 19-ое отделение полиции Насиминского РУП поступила информация о том, что с банковского счета жителя Баку Я.Ахмедова украдены 8500 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы Халид Исаев, ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bank hesabından 8 500 manat oğurlanıb

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