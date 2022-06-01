В Баку с банковского счета украли 8 500 манатов

В Баку с банковского счета украдены 8 500 манатов.

В Баку с банковского счета украдены 8 500 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В 19-ое отделение полиции Насиминского РУП поступила информация о том, что с банковского счета жителя Баку Я.Ахмедова украдены 8500 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель столицы Халид Исаев, ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Ведется расследование.