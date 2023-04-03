В Баку с банковских счетов двух граждан украдено около 20 тысяч манатов

В Баку с банковских счетов двух граждан украдено около 20 тысяч манатов

В Баку с банковских счетов двух граждан похищено около 20 тысяч манатов.

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В Баку с банковских счетов двух граждан похищено около 20 тысяч манатов. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана. 28 и 30 марта в полицию поступила информация о хищении 9 845 манатов и 9 900 манатов с банковских счетов двух граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского района, задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый житель Имишлинского района Анар Гулиев. По данному факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал