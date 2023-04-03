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В Баку с банковских счетов двух граждан украдено около 20 тысяч манатов

В Баку с банковских счетов двух граждан украдено около 20 тысяч манатов В Баку с банковских счетов двух граждан похищено около 20 тысяч манатов.
Происшествия
3 апреля 2023 г. 12:52
В Баку с банковских счетов двух граждан украдено около 20 тысяч манатов

В Баку с банковских счетов двух граждан похищено около 20 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

28 и 30 марта в полицию поступила информация о хищении 9 845 манатов и 9 900 манатов с банковских счетов двух граждан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского района, задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый житель Имишлинского района Анар Гулиев.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda iki vətəndaşın bank hesabından 20 min manata yaxın pul oğurlanıb

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