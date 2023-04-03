В Баку с банковских счетов двух граждан украдено около 20 тысяч манатов

В Баку с банковских счетов двух граждан похищено около 20 тысяч манатов.
Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.
28 и 30 марта в полицию поступила информация о хищении 9 845 манатов и 9 900 манатов с банковских счетов двух граждан.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского района, задержан подозреваемый в совершении преступления ранее судимый житель Имишлинского района Анар Гулиев.
По данному факту проводится расследование.