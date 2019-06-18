В Баку родительница пожаловалась в правоохранительные органы на поборы в школе - ДОПОЛНЕНО

В Баку родительница обратилась в правоохранительные органы из-за требования с ребенка денег в школе.

Как сообщает Report, в заявлении, адресованном в правоохранительные органы Хатаинского района, отмечается, что 6 июня педагоги попросили деньги у ее сына, обучающегося в 9-ом классе школы №171.

По словам женщины, из-за отказа платить деньги ее сын был подвергнут психологическому давлению, а она - оскорблениям.

Факт расследуется правоохранительными органами.

В заявлении Report директор полной средней школы №171 Земфира Месиева сказала, что в учебном заведении группа родителей и педагогов занимаются произволом:

"Мы управляем школой и все проблемы решаются своевременно. Родитель одного из учащихся 9-го класса заявил мне о намерении другого родителя собрать с класса деньги для организации экскурсии. Я ответила, что не могу вмешаться, если родитель не сообщает об этом руководству школы и не приглашает для поездки на экскурсию педагога. Я не могу сказать что-либо, если Вы сами даете разрешение. Когда к нам обратился сотрудник правоохранительных органов, я показала ему составленный акт, чтобы показать произвол некоторых родителей и нескольких педагогов. Поэтому в связи с вопросом мы обратились с письмом в Управление образования города Баку".