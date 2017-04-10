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    В Баку родители умершего в больнице ребенка обвинили врача - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    ***10:12

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку скончался ребенок, страдавший бронхиальной астмой.

    Как сообщает Report, утверждается, что ребенок погиб из-за халатности врача.

    Эйюбзаде Садджат Мирджафар оглу 2004 г.р., получавший лечение в Республиканской детской клинической больнице, скончался при невыясненных обстоятельствах. Родители С. Эйюбзаде утверждают, что ребенок погиб из-за халатности лечащего врача.

    Тело ребенка передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, назначены эксперты.

    По факту ведется расследование.

    Как сообщили в пресс-службе министерсва здравоохранения в ответ на запрос Report, Эйюбзаде Садджат Мирджафар оглу 2004 г.р. был уже мертвым, когда его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

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