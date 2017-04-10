В Баку родители умершего в больнице ребенка обвинили врача - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку скончался ребенок, страдавший бронхиальной астмой.
Как сообщает Report, утверждается, что ребенок погиб из-за халатности врача.
Эйюбзаде Садджат Мирджафар оглу 2004 г.р., получавший лечение в Республиканской детской клинической больнице, скончался при невыясненных обстоятельствах. Родители С. Эйюбзаде утверждают, что ребенок погиб из-за халатности лечащего врача.
Тело ребенка передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, назначены эксперты.
По факту ведется расследование.
Как сообщили в пресс-службе министерсва здравоохранения в ответ на запрос Report, Эйюбзаде Садджат Мирджафар оглу 2004 г.р. был уже мертвым, когда его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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