В Баку резко осуществивший поворотный маневр автомобиль инициировал аварию - ФОТО

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошла дорожная авария, в результате которой пострадал человек.

Как сообщает Report, Ахмедов Адалят Чингиз оглу на автомобиле марки "Мерседес" совершил резкий поворотный маневр во время движения по улице Самеда Вургуна.

Ехавший сзади автомобиль марки BMW под управлением Зейналова Алекпера Бахруз оглу въехал в "Мерседес". В результате BMW ударился о дерево и остановился. Во время аварии пострадал один из пассажиров "Мерседеса". От силы удара автомобили получили повреждения.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. По факту назначена автотехническая экспертиза.