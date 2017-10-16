В Баку ремонтные работы на одной из дорог стали причиной ДТП - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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***08:15

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе на улице Ханифы Алескерова перевернулся автомобиль марки Toyota Corolla.

Как сообщает Report, 22-летний водитель иномарки Ниджат Камильзаде, ехавший в направлении Тбилисского проспекта, не заметил дорожные работы и потерял управление машиной.

В результате автомобиль сначала ударился о тротуар, а потом врезался в светофор. Водитель избежал травм, но автомобиль сильно деформирован. Дорожной инфраструктуре также нанесен существенный ущерб.