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    В Баку ремонтные работы на одной из дорог стали причиной ДТП - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Водитель избежал травм, но автомобиль сильно деформирован© Report

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    ***08:15

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе на улице Ханифы Алескерова перевернулся автомобиль марки Toyota Corolla.

    Как сообщает Report, 22-летний водитель иномарки Ниджат Камильзаде, ехавший в направлении Тбилисского проспекта, не заметил дорожные работы и потерял управление машиной. 

    В результате автомобиль сначала ударился о тротуар, а потом врезался в светофор. Водитель избежал травм, но автомобиль сильно деформирован. Дорожной инфраструктуре также нанесен существенный ущерб. 

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