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В Баку ребенок упал с 7-го этажа здания, мать бросилась за ним

В Баку ребенок упал с 7-го этажа здания, мать бросилась за ним Ребенок, упавший с 7-го этажа на 6-й в одном из жилых домов в Низаминском районе Баку, и мать, бросившаяся вслед за ним, были помещены в Клинический медицинский центр.
Происшествия
20 июня 2022 г. 14:51
В Баку ребенок упал с 7-го этажа здания, мать бросилась за ним

Ребенок, упавший с 7-го этажа на 6-й в одном из жилых домов в Низаминском районе Баку, и мать, бросившаяся вслед за ним, были помещены в Клинический медицинский центр.

Как сообщили Report в Клиническом медицинском центре, обоим была оказана первичная медицинская помощь, угрозы для их жизни нет.

У ребенка 2020 года рождения были обнаружены общие поверхностные травмы и царапины. Малышу сразу сделали УЗИ, никаких внутренних повреждений не обнаружено. В настоящее время его состояние стабильное.

У матери 1995 года рождения обнаружены некоторые ушибы и незначительные травмы. Женщине с 20-недельной беременностью была оказана первичная медицинская помощь, проведено УЗИ, она была переведена в гинекологическое отделение Центра. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda körpə binanın 7-ci mərtəbəsindən yıxılıb, ana özünü övladının ardınca atıb

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