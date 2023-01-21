В Баку ребенок случайно выстрелил в двоюродного брата из ружья

В Баку ребенок случайно выстрелил в двоюродного брата из охотничьего ружья

В Баку ребенок случайно выстрелил в двоюродного брата из охотничьего ружья.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что вечером 20 января в полицию поступила информация о госпитализации ребенка с огнестрельным оружием в поселке Бинагади.

Сотрудники 4-го отдела Бинагадинского районного управления полиции установили, что 9-летний мальчик ранил своего 7-летнего двоюродного брата, выстрелив ему в грудь в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем, принадлежащим отцу ребенка.

Полицейские изъяли ружье Churchill, на хранение которого имелись соответствующие документы.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК АР (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В настоящее время в Бинагадинском районном отделе полиции ведется расследование.