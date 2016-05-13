 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку ребенок получил ожоги в трансформаторной будке

    Раненый госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи имени Мусы Нагиева

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе города Баку произошла трагедия. 

    Как сообщает Report, Тунар Алиев 2008 года рождения вошел в пункт трехфазного трансформатора рядом с домом по улице Сулеймана Ахмедова, в котором он проживал. В результате его ударило током, ребенок был ранен в голову и обе руки. 

    Раненый госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи имени Мусы Нагиева.

    Отметим, что трансформатор находится на балансе управления энергопродажи и потребления Хатаинского района ОАО "Азеришыг". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi