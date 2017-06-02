В Баку, разобрав крышу, совершили кражу из магазина

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Баку разобрана крыша магазина и совершена кража.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел.

По информации, в ночь на 1 июня на территории поселка Мардакян Хазарского района была разобрана крыша одного из магазинов, из него было украдено 350 манатов и табачные изделия.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го Отделения полиции Хазарского районного управления полиции, 24-го Отделения полиции Низаминского РУП и Отдельного полка полиции быстрого реагирования, был задержан житель Баку Джейхун Мамедов, подозреваемый в совершении преступления.

В результате проведенных мероприятий также было установлено, что в тот же день из киоска на территории поселка он совершил кражу 30 манатов и продуктов питания, а также 11 и 22 мая украл из 2-х магазинов деньги и продукты питания.