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    В Баку разоблачена организованная преступная группировка, занимавшаяся наркоторговлей

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Гарадагского РУП, были разоблачены члены организованной преступной группировки, занимавшейся наркоторговлей. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    Отмечается, что в ходе операции был задержан житель Баку Руслан Меликов. При обыске у него были обнаружены 1,027 граммов героина. Задержанный признался, что купил наркотики у некоего Нурлана.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Гарадагского района Баку Нурлан Мамедъяров, о котором упоминал в своих показаниях задержанный Р.Меликов. При обыске в его доме и подсобном помещении было обнаружено 1 кг 279 г героина, 5,026 г опиума, 2 кг 109 г марихуаны, а также 6 дымошашек и 2 ручные гранаты. 

    Как выяснилось, в деле были замешаны и другие лица. Сотрудниками полиции были задержаны жители Баку Эльман Алвердиев и Назрин Фарзуллазаде, у которых также были выявлены и изъяты наркотики. Нить расследования привела к жителю Сумгайыта Вусалу Азизову, при посредничестве которого Э.Алвердиев и Н.Фарзуллазаде покупали наркотики у гражданина Ирана. В.Азизов тоже был задержан. 

    В своих показаниях он признался, что при содействии своего знакомого - гражданина Ирана привез в страну наркотики в целях сбыта. 

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, следственные мероприятия продолжаются.

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