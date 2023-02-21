О нас

В Баку разоблачена банда наркоторговцев

В Баку разоблачена банда наркоторговцев В Баку разоблачена еще одна банда наркоторговцев, проживающих в Иране.
Происшествия
21 февраля 2023 г. 17:07
В Баку разоблачена банда наркоторговцев

В Баку разоблачена банда наркоторговцев, действующих по указанию гражданина Ирана.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ходе операций, проведенных сотрудниками 3-го отдела полиции Хазарского районного управления полиции, в поселке Бина были задержаны члены банды, занимавшиеся незаконным оборотом наркотических средств. В результате операции задержаны некий Эльнур Асадов и еще 7 членов возглавляемой им банды.

В ходе расследования было установлено, что Эльнур Асадов по указанию неизвестного гражданина Ирана, с которым он познакомился в социальных сетях, создал на территории столицы группировку, занимающуюся наркокурьерской деятельностью. Во время осмотра дома и автомобиля Асадова было обнаружено около 1 килограмма героина и метамфетамина.

Отметим, что в ходе операций, проводимых сотрудниками 3-го отдела полиции с начала года, было задержано и представлено следствию в общей сложности 26 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков на территории поселка Бинаи близлежащих территориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİranda yaşayan narkotacirlərin dəstəsi Bakıda ifşa edilib

Экслюзивные новости

Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi