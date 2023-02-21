В Баку разоблачена банда наркоторговцев

В Баку разоблачена еще одна банда наркоторговцев, проживающих в Иране.

В Баку разоблачена банда наркоторговцев, действующих по указанию гражданина Ирана.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ходе операций, проведенных сотрудниками 3-го отдела полиции Хазарского районного управления полиции, в поселке Бина были задержаны члены банды, занимавшиеся незаконным оборотом наркотических средств. В результате операции задержаны некий Эльнур Асадов и еще 7 членов возглавляемой им банды.

В ходе расследования было установлено, что Эльнур Асадов по указанию неизвестного гражданина Ирана, с которым он познакомился в социальных сетях, создал на территории столицы группировку, занимающуюся наркокурьерской деятельностью. Во время осмотра дома и автомобиля Асадова было обнаружено около 1 килограмма героина и метамфетамина.

Отметим, что в ходе операций, проводимых сотрудниками 3-го отдела полиции с начала года, было задержано и представлено следствию в общей сложности 26 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков на территории поселка Бинаи близлежащих территориях.