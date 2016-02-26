В Баку рассмотрена апелляционная жалоба обвиняемого в мошенничестве

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе касательно приговора в отношении Адыева Кямаледдина Казым оглу, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Амира Байрамова было оглашено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменения, апелляционная жалоба обвиняемого была отклонена.

Отметим, что К.Адыев обвиняется в том, что он , злоупотребив доверием жителей Баку, совершил мошенничество на сумму 40 тыс. манатов. Он пообещал потерпевшим привезти им из Дубая электротехнические товары и не выполнил обещания. По уголовному делу числятся 11 потерпевших.

К.Адыев обвинялся по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям, К.Абыев осужден на 8 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, К.Абыев обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что мать К.Абыева - Асли Абыева также приговорена к 9 годам лишения свободы за совершение мошенничества.