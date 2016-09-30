В Баку рассмотрен протест гособвинителя об аресте ранее оправданной судом женщины

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде был рассмотрен апелляционный протест государственного обвинителя в отношении Соны Мамедовой, обвиняемой в мошенничестве и оправданной судом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ризвана Сафарова было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционный протест был отклонен, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Отметим. что С.Мамедова обвинялась по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК. В отношении С.Мамедовой не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес оправдательный приговор в отношении С.Мамедовой. Не согласившись с решением, потерпевший подал апелляционную жалобу, а прокурор - апелляционный протест.