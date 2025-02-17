В Баку расследуют случаи незаконной вырубки деревьев

В Генеральной прокуратуре расследуют факты вырубки 165 деревьев и кустарников в четырех районах Баку.

В Генеральной прокуратуре расследуют факты вырубки 165 деревьев и кустарников в четырех районах Баку.

Как сообщили Report в ведомстве, нарушения выявлены в Ясамальском, Хатаинском, Бинагадинском и Сабаильском районах.

В ходе проверки установлены обоснованные подозрения в нанесении ущерба природе на сумму более 131 тыс. манатов в результате незаконной вырубки деревьев, не входящих в лесной фонд, на территориях строительства и благоустройства, проводимых ООО "Мемар-3" в Ясамальском районе, ООО "Probuild Solutions" в Хатаинском районе, малым предприятием "Ибрагимхан" в Бинагадинском районе, а также на земельном участке, принадлежащем ОАО "Мермер Иншаат" в Бинагадинском районе и в массиве 3 в Сабаильском районе.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной вырубке деревьев с нанесением ущерба в крупном размере, материалы переданы компетентным органам для дальнейшего расследования.