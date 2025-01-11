В Баку расследуют инцидент с пациенткой, впавшей в кому после операции

В Насиминской районной прокуратуре начато расследование в связи с инцидентом с 30-летней Назрин Мансуровой, впавшей в кому после ринопластики.

В Насиминской районной прокуратуре начато расследование в связи с инцидентом с 30-летней Назрин Мансуровой, впавшей в кому после ринопластики.

Как сообщили Report в больнице Liv Bona Dea, где находится пациентка, ее состояние остается тяжелым.

"Она поступила в реанимацию 5 января в критическом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, проводится интенсивное лечение и наблюдение", - сообщили в клинике.

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения приступил к расследованию инцидента.

Напомним, что ранее родственники Мансуровой распространили в соцсетях информацию о том, что девушка впала в кому после ринопластики. Семья девушки утверждает, что у нее развился абсцесс мозга из-за халатности хирурга, что и стало причиной комы.