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В Баку расследуют инцидент с пациенткой, впавшей в кому после операции

В Баку расследуют инцидент с пациенткой, впавшей в кому после операции В Насиминской районной прокуратуре начато расследование в связи с инцидентом с 30-летней Назрин Мансуровой, впавшей в кому после ринопластики.
Происшествия
11 января 2025 г. 15:48
В Баку расследуют инцидент с пациенткой, впавшей в кому после операции

В Насиминской районной прокуратуре начато расследование в связи с инцидентом с 30-летней Назрин Мансуровой, впавшей в кому после ринопластики.

Как сообщили Report в больнице Liv Bona Dea, где находится пациентка, ее состояние остается тяжелым.

"Она поступила в реанимацию 5 января в критическом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, проводится интенсивное лечение и наблюдение", - сообщили в клинике.

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения приступил к расследованию инцидента.

Напомним, что ранее родственники Мансуровой распространили в соцсетях информацию о том, что девушка впала в кому после ринопластики. Семья девушки утверждает, что у нее развился абсцесс мозга из-за халатности хирурга, что и стало причиной комы.

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