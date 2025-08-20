В Баку расследуется убийство 60-летнего мужчины его родственником

11:32

В Баку убит 60-летний мужчина, в качестве подозреваемого задержан его племянник.

Как сообщает Report, инцидент произошел 19 августа в Хатаинском районе столицы.

Сообщается, что в полицию поступила информация об убийстве Фирдовси Гасанова (1965 г.р.) режущим предметом. Сотрудники полиции в результате мероприятий задержали и передали следствию племянника мужчины Рагима Гасымова (1993 г.р.), ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и преступления, связанные с наркотиками.

По факту ведется расследование.