В Баку расследуется убийство 60-летнего мужчины его родственником 11:32
Происшествия
20 августа 2025 г. 11:51
В Баку убит 60-летний мужчина, в качестве подозреваемого задержан его племянник.

Как сообщает Report, инцидент произошел 19 августа в Хатаинском районе столицы.

Сообщается, что в полицию поступила информация об убийстве Фирдовси Гасанова (1965 г.р.) режущим предметом. Сотрудники полиции в результате мероприятий задержали и передали следствию племянника мужчины Рагима Гасымова (1993 г.р.), ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и преступления, связанные с наркотиками.

По факту ведется расследование.

