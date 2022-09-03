О нас

Установлены личности сотрудников логопедического центра, применявших насилие к детям

Установлены личности сотрудников логопедического центра, применявших насилие к детям Согласно распространенным в социальных сетях кадрам, сотрудники одного из реабилитационных центров в Баку применяли насилие по отношению к детям.
Происшествия
3 сентября 2022 г. 10:45
Установлены личности сотрудников логопедического центра, применявших насилие к детям

Полиция установила личности сотрудников логопедического центра, применявших насилие по отношению к детям.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

"Расследование продолжается. Будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в пресс-службе ведомства.

10:02

Согласно распространенным в социальных сетях кадрам, сотрудники одного из реабилитационных центров в Баку применяли насилие по отношению к детям.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде сообщила Report, что инцидент был зафиксирован в центре логопедической и психологической реабилитации "Мехнур", расположенном на территории Низаминского района столицы недалеко от станции метро “Нефтчиляр":

"Кадры были сделаны несколько дней назад. Об этом я сообщила в правоохранительные органы”, - заявила К. Агазаде.

В пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Report сообщили, что вопрос уже взят под контроль: “В настоящее время проводится расследование. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка”.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения сообщили, что в рабочей подгруппе Комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних проводится расследования в связи с этими видеокадрами: "Комиссия состоит из представителей министерств здравоохранения, внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Госкомитета по проблемам женщин и детей в семье, НПО и других структур. После завершения расследования комиссия опубликует информацию о результатах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda loqoped mərkəzində uşaqlara işgəncə verən şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-3

Другие новости из категории

МЧС: Меры по локализации пожара в Загатале продолжаются
МЧС: Меры по локализации пожара в Загатале продолжаются
3 сентября 2022 г. 10:17
В Баку совершен наезд на 24-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 24-летнего пешехода
3 сентября 2022 г. 05:37
В Лянкяране автомобиль упал в канал, есть погибший и раненый
В Лянкяране автомобиль упал в канал, есть погибший и раненый
3 сентября 2022 г. 02:11
В Баку автомобиль сбил 8-летнего ребенка
В Баку автомобиль сбил 8-летнего ребенка
3 сентября 2022 г. 01:52
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
2 сентября 2022 г. 18:50
Суд принял решение об аресте Бекира Оруджева 
Суд принял решение об аресте Бекира Оруджева 
2 сентября 2022 г. 17:18
В Баку предотвращена незаконная парковка
В Баку предотвращена незаконная парковка
2 сентября 2022 г. 16:40
Пожар в Астаре потушен
Пожар в Астаре потушен
2 сентября 2022 г. 16:32
К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета
К тушению пожаров в Загатале привлечены три вертолета
2 сентября 2022 г. 16:29
В Исмаиллы в лесном массиве вспыхнул пожар
В Исмаиллы в лесном массиве вспыхнул пожар
2 сентября 2022 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi