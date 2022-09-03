Установлены личности сотрудников логопедического центра, применявших насилие к детям

Согласно распространенным в социальных сетях кадрам, сотрудники одного из реабилитационных центров в Баку применяли насилие по отношению к детям.

Полиция установила личности сотрудников логопедического центра, применявших насилие по отношению к детям.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

"Расследование продолжается. Будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в пресс-службе ведомства.

10:02

Согласно распространенным в социальных сетях кадрам, сотрудники одного из реабилитационных центров в Баку применяли насилие по отношению к детям.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде сообщила Report, что инцидент был зафиксирован в центре логопедической и психологической реабилитации "Мехнур", расположенном на территории Низаминского района столицы недалеко от станции метро “Нефтчиляр":

"Кадры были сделаны несколько дней назад. Об этом я сообщила в правоохранительные органы”, - заявила К. Агазаде.

В пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Report сообщили, что вопрос уже взят под контроль: “В настоящее время проводится расследование. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка”.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения сообщили, что в рабочей подгруппе Комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних проводится расследования в связи с этими видеокадрами: "Комиссия состоит из представителей министерств здравоохранения, внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Госкомитета по проблемам женщин и детей в семье, НПО и других структур. После завершения расследования комиссия опубликует информацию о результатах".