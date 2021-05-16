В Баку распространены кадры с карманниками - ВИДЕО

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР

Сотрудники Главного управления полиции города Баку провели на территории столицы спецоперацию против лиц, занимающихся карманничеством в автобусах и торговых точках.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Во время операции были задержаны ранее неоднократно судимые по различным статьям УК жительницы Сумгайыта Дильшад Агаммедова и ее сестра Фарида.

Подробные мероприятия в отношении данных лиц показали, что в различное время украли из карманов около 10 человек в автобусах и торговых объектах деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

Обе сестры в показаниях сообщили, что прикрывались головными уборами, чтобы камеры не фиксировали их лица на камеры при совершении краж. Некоторые из их краж попали в объективы камер видеонаблюдения. Сестры Агаммедовы сообщили, что выбрасывали кошельки и имевшиеся в них предметы, изъяв предварительно деньги, а мобильные телефоны продавали в различных магазинах столицы.

Сотрудники полиции также задержали вора-карманника, орудующего в автобусах, ранее неоднократно судимого жителя Сумгайыта Яшара Мамедли. Оперативные мероприятия выявили, что мужчина приезжал из Сумгайыта в Баку, где занимался карманными кражами в автобусах.

При Яшаре Мамедли во время задержания были обнаружены героин и некоторые из украденных банковских карт.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР.