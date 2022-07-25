В Баку раскрыто убийство двухлетней давности

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, раскрыто очередное тяжкое преступление.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, раскрыто очередное тяжкое преступление.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

11 октября 2020 года на территории поселка Говсан Сураханского района было обнаружено тело жителя поселка Тюркан Рустама Байрамова со следами ударов, нанесенных тупым предметом.

В результате проводимых за это время следственных и оперативно-розыскных мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что Р.Байрамов был убит ранее судимыми - жителем Бардинского района Рашадом Керимовым и жителями Астаринского района Тахиром Алекперовым и Радиком Фейзиевым.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, Р.Керимов задержан и передан следствию.

Р.Фейзиев и Т.Алекперов в настоящее время пребывают в следственном изоляторе №3 Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Они были задержаны по статье 234 (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, отправка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) Уголовного кодекса.