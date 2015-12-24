В Баку ранивший жену ножом мужчина приговорен к 14,5 годам лишения свободы

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Джалала Садыгова, обвиняемого в нанесении ножевого ранения супруге.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджева был вынесен приговор.

По приговору суда Дж.Садыгов осужден к 14,5 годам лишения свободы.

Отметим, что случай произошел 20 апреля этого года в поселке Бюльбюля Сураханского района. 52-летняя Тамара Садыгова поспорила со своим мужем 66-летним Дж.Садыговым и ушла в дом своего сына. После этого Дж.Садыгов ранил жену ножом. Т.Садыгова была доставлена в больницу. Врачам удалось спасти женщину. Дж.Садыгов, скрывшийся с места преступления, был задержан сотрудниками 31-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции. Он обвинялся по ст. 29, 120 (попытка умышленного убийства) УК.