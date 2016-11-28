В Баку ранили ножом мужчину, позвонившего замужней женщине

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе города Баку ранили ножом 35-летнего мужчину.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в жилом массиве Ени Яшайыш послека Биляджары Бинагадинского района.

Согласно информации, Джумаев Сахиб Рафиг оглу 1981 года рождения рядом со своим домом получил 2 ножевых удара по спине. Он госпитализирован в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование в Бинагадинском районном управлении полиции.

Согласно информации, С.Джумаев по ошибке позвонил замужней женщине. На этот звонок ответил муж этой женщины. С.Джумаев сказал адрес своего дома. Муж женщины вместе со своими знакомыми позвали его на улице. Муж женщины нанес С.Джумаеву удары ножом.