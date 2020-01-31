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В Баку ранили ножом молодого мужчину

​В Баку ранили ножом молодого мужчину

В Баку произошла поножовщина.

Как передает Report, случай был зафиксирован в Насиминском районе столицы.

Неизвестный нанес ножевые ранения 26-летнему Малику Гахраманову.

Пострадавший был доставлен в больницу в карете скорой помощи.

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