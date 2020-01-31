В Баку ранили ножом молодого мужчину

​В Баку ранили ножом молодого мужчину

31 января, 2020 01:37

https://report.az/storage/news/33bca2e1b078e4dff71b91f1f6054695/1f66b5fd-e113-4ef8-8ab0-b880bc63bc4e_292.jpg В Баку произошла поножовщина. Как передает Report, случай был зафиксирован в Насиминском районе столицы. Неизвестный нанес ножевые ранения 26-летнему Малику Гахраманову. Пострадавший был доставлен в больницу в карете скорой помощи.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться: