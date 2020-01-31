​В Баку ранили ножом молодого мужчину

В Баку произошла поножовщина.
Как передает Report, случай был зафиксирован в Насиминском районе столицы.
Неизвестный нанес ножевые ранения 26-летнему Малику Гахраманову.
Пострадавший был доставлен в больницу в карете скорой помощи.
В Баку произошла поножовщина.
Как передает Report, случай был зафиксирован в Насиминском районе столицы.
Неизвестный нанес ножевые ранения 26-летнему Малику Гахраманову.
Пострадавший был доставлен в больницу в карете скорой помощи.
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