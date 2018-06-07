В Баку раненый ножом водитель такси скончался в больнице - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Баку раненый в автомобиле водитель такси скончался в больнице.

Как сообщает Report, доставленный в Клинический медицинский центр № 1 Р. Гусейнов находился в агональном состоянии.

Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

*** 08:00

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку водителя такси ударили ножом.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Ибрагима Абилова, 81.

Водитель автомобиля марки Saipa, Рашад Адалят оглы Гусейнов, 1981-го года рождения, получил удары ножом при неизвестных обстоятельствах.

Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр №1.

Сообщается, что мужчина получил ранение ножом в область сердца.

В связи с фактом полиция ведет расследование.