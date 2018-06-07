В Баку раненый ножом водитель такси скончался в больнице - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Баку раненый в автомобиле водитель такси скончался в больнице.
Как сообщает Report, доставленный в Клинический медицинский центр № 1 Р. Гусейнов находился в агональном состоянии.
Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
*** 08:00
Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку водителя такси ударили ножом.
Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Ибрагима Абилова, 81.
Водитель автомобиля марки Saipa, Рашад Адалят оглы Гусейнов, 1981-го года рождения, получил удары ножом при неизвестных обстоятельствах.
Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Клинический медицинский центр №1.
Сообщается, что мужчина получил ранение ножом в область сердца.
В связи с фактом полиция ведет расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости